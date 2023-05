LIVE Conference League | AZ in halve finale: bij West Ham op zoek naar goede uitgangspositie voor return

Vorig jaar bereikte Feyenoord de finale van de Conference League, dit seizoen is AZ goed op weg om dat kunstje te herhalen. De Alkmaarders treffen West Ham United in de halve finales. Vanavond (aftrap 21.00 uur) is de heenwedstrijd in Londen, de geboorteplaats van AZ-trainer Pascal Jansen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.