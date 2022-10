LIVE Conference League | AZ bij uitzege op hekkensluiter FC Vaduz zeker van volgende ronde

Matig Heerenveen zwijnt bij hekkenslui­ter Volendam en wint dankzij goals in de slotfase

Het regende voornamelijk in de eerste helft kansen voor FC Volendam, maar aan het treffen in eigen huis met SC Heerenveen hield de ploeg helemaal niets over. De Friese gasten trokken het duel in de slotfase naar zich toe: 3-1.

24 oktober