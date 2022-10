LIVE Champions League | Ajax staat met basisdebutant Sánchez en Klaassen voor zware opgave in Napels

Ajax gaat vanavond op bezoek bij Napoli in de groepsfase van de Champions League. Vorige week werd het voor de Amsterdammers een afgang in eigen huis tegen de koploper van de Serie A: 1-6. Napoli is na drie wedstrijden nog foutloos, Ajax heeft drie punten. De aftrap in Stadio Diego Armando Maradona is om 18.45 uur, volg hier alle ontwikkelingen in ons liveblog.