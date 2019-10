LIVE | Bomvolle KNVB-bekeravond van start met Gelderse derby

Advocaat bevestigt contact met Feyenoord: ‘Ga ik niet over liegen’

14:33 Dick Advocaat moet bij Feyenoord de opvolger worden van Jaap Stam. De 72-jarige trainer bevestigde vandaag op Radio 1 dat hij in gesprek is met de Rotterdamse club. ,,Daar ga ik niet over liegen.’’