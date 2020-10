LIVE | Berghuis in beginfase al dicht bij openingsgoal voor Feyenoord

Mancini geniet van Frenkie de Jong: ‘Geweldig, wát een middenvel­der, een van de besten’

15 oktober Roberto Mancini was teleurgesteld over het gelijkspel van zijn Italië tegen het Nederlands elftal (1-1). ,,Ik denk dat wij het in de slotfase alsnog hadden moeten beslissen”, zei de Italiaanse bondscoach, voordat hij zo sportief was om complimenten uit te delen aan Frenkie de Jong en zijn collega Frank de Boer.