LIVE | Beerensteyn kopt Leeuwinnen razendsnel naast Denemarken

Memphis 'Voel me nog steeds geen echte spits'

17:26 Memphis Depay speelt onder Ronald Koeman iedere wedstrijd als centrumspits, net als in de meeste gevallen bij zijn club Olympique Lyon dit seizoen. Op de posities waarop hij doorbrak (linksbuiten) of werd opgeleid (nummer 10) speelt hij nog slechts in uitzonderlijke gevallen.