LIVE | Antony begint op de bank, Ron Jans wil tegen Ajax ‘een feest voor iedereen’

Nederland­se clubs lijken trainer Davids te negeren: 'In de hele voetballe­rij bestaat twijfel over Edgar’

20 augustus Nadat hij zich jarenlang een weg door de Europese top had gebeukt, begon Edgar Davids als trainer in de krochten van het Engelse en Portugese profvoetbal. Waarom? Wat drijft hem en zien we de oud-international na het ‘catastrofale’ avontuur bij Olhanense nog terug in Nederland?