LIVE play-offs Europa League | Ajax met zeer comfortabele marge in return tegen Loedogorets

LIVE play-offs Conference League | AZ moet in Noorwegen langs Brann om groepsfase te bereiken

AZ reikte vorig seizoen tot de halve finales van de Conference League, maar de Alkmaarders zijn nog allerminst zeker van een ticket voor de groepsfase van de komende editie van het derde Europese clubtoernooi. In de play-offs speelde de ploeg van trainer Pascal Jansen de thuiswedstrijd tegen het Noorse SK Brann gelijk (1-1). Vanavond is de return. De aftrap in Bergen is om 19.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.