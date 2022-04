LIVE | Aftellen naar bekerfinale in de Kuip: uittocht van Ajax- en PSV-fans begonnen

PSV en Ajax treffen elkaar vanavond (aftrap 18.00 uur) in een uitverkochte Kuip voor de bekerfinale. In dit liveblog leven we de komende uren toe naar de kraker in Rotterdam, die onder leiding staat van Danny Makkelie.