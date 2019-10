LIVE | ADO met Falkenburg, veel wijzigingen bij Fortuna

KNVB-beker Rentree Makienok hoogtepunt bij eenvoudige bekerzege FC Utrecht

20:36 FC Utrecht heeft zonder al te veel moeite de volgende ronde bereikt in het bekertoernooi. Excelsior '31, de nummer 11 van de Derde divisie, werd in Rijssen met 1-4 geklopt. Hoogtepunt van het duel was de treffer in blessuretijd van Simon Makienok. De Deense spits mocht na lang blessureleed eindelijk zijn opwachting maken. Hij bekroonde zijn invalbeurt met een ietwat gelukkig doelpunt.