Linssen viert mijlpaal met prachtig hakballetje: ‘Dit bedenk je niet, dit gebeurt gewoon’

Pedersen twijfelge­val voor Heerenveen-thuis, Nelson traint weer mee bij Feyenoord

21 september Feyenoord-trainer Arne Slot weet nog niet of hij woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen de Noorse rechtsback Marcus Pedersen kan opstellen. De Noor viel zondag in de slotfase van de gewonnen uitwedstrijd tegen PSV (0-4) duizelig uit na een botsing met ploeggenoot Gernot Trauner.