Linssen smeert mosterd op geblesseerde enkel: ‘Het werkt wel!’

Keuken Kampioen Divisie Drost wil doorpakken: ‘En nu wil ik wel Europa in met RKC’

13:51 De eerste divisie is dit seizoen spannender dan ooit, met al die grote clubs die op het tweede niveau om de titel strijden. Waar en op wie moet u letten in speelronde 11 in de Keuken Kampioen Divisie?