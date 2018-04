Linssen na dreun van NAC: We staan achter de trainer

Van den Brom: Het was een belachelijke strafschop

22:40 John van den Brom is even klaar met scheidsrechter Kevin Blom. De trainer van AZ liet zich na de nederlaag van AZ tegen PSV (2-3) in duidelijke bewoordingen uit. ,,Het was een belachelijke strafschop'', zei hij over het derde doelpunt van de Eindhovenaren.