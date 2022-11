Lieke Martens voor eerst sinds EK weer in selectie Oranje Leeuwinnen

Ook de verdedigsters Dominique Janssen en Stefanie van der Gragt keren terug in de selectie, die uit 26 voetbalsters bestaat. Nederland oefent deze maand tegen Costa Rica (11 november in Utrecht) en Denemarken (15 november in Zwolle).

Bondscoach Andries Jonker heeft de 21-jarige aanvalster Alieke Tuin van Fortuna Sittard voor het eerst opgeroepen. Vivianne Miedema en Jill Roord krijgen rust van Jonker en mogen de komende interlandperiode thuisblijven. Damaris Egurrola ontbreekt vanwege een blessure.

,,Net als in oktober hebben we weer gekeken naar de individuele situaties van speelsters”, zegt Jonker. ,,In overleg met de speelsters en hun club is besloten Vivianne en Jill deze periode niet op te roepen. De insteek van deze interlandperiode zal hetzelfde zijn als in oktober. Dit is de fase van de voorbereiding waarin we spelers kansen kunnen geven. Daarnaast zullen we opnieuw aan de slag gaan met de ontwikkeling van onze speelwijze en willen we de wedstrijden uiteraard winnen.”

Een van de speelsters die moet proberen haar kans te grijpen is Tuin. ,,Alieke doet het goed bij haar club en we willen graag zien hoe ze het doet op een ander niveau, in een andere omgeving, met andere speelsters”, aldus Jonker. ,,Daarom krijgt ze de gelegenheid zich deze acht dagen te laten zien.”

Nederland werkt de oefenwedstrijden af in aanloop naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van volgend jaar zomer. Oranje is ingedeeld in een poule met de titelverdediger Verenigde Staten, Vietnam en een land dat zich via de intercontinentale play-offs plaatst voor het toernooi.