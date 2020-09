Lieke Martens eerder weg bij Leeuwinnen

Koop­meiners over rode kaart Stengs: ‘Je verwacht het niet bij Calvin’

19 september Het zwaar bevochten puntje in de bij vlagen emotionele en grimmige thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (1-1) voelde voor AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners aan als een nederlaag. ,,De teleurstelling overheerst, zo simpel is het. Als we de lijn van het vorige seizoen willen doortrekken, dan moet je deze wedstrijd winnen.”