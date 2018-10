Lieke Martens: De sfeer is weer goed

De weg voor Nederland is nog lang. Wordt Denemarken verslagen dan volgt nog een play-offwedstrijd tegen België of Zwitserland. ,,De weg is lang ja,” zegt Martens. ,,Maar dat is ook weer niet gek als je bedenkt dat het vrouwenvoetbal zich sterk heeft ontwikkeld de laatste jaren. Het vrouwenvoetbal zit zo in de lift dat plaatsing voor het WK gewoon heel erg moeilijk is. Qua route weten we wat ons te wachten staat want in 2015 hebben we zo’n zelfde route af moeten leggen.”



In Denemarken treft Nederland het land dat op het afgelopen EK nog in de finale werd verslagen. ,,Ik weet niet of dat een voor- of nadeel is. Ik zie het als een wedstrijd op zich. Dat was de finale toen ook. We kennen Denemarken goed.”