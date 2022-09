Lieke Martens brengt Paris Saint-Germain met doelpunt stap dichter bij groepsfase CL

Waarom de titelrace dit seizoen tóch spannend wordt: ‘Topduels gaan beslissend worden dit seizoen’

Na de eerste Super Sunday is Ajax niet de voorspelbare koploper, maar wordt de kampioen omringd door PSV, AZ en Feyenoord. Op het verloop van de titelstrijd is na een kwart seizoen geen peil te trekken. Eén zekerheid is er wel: onderlinge duels tellen voor twee. ,,Top 3? Dan moet je over een top 5 praten.”

19 september