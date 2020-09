Lieftink knalt De Graafschap langs Roda JC

Verdediger Jordan Teze uit Roosendaal verrast bij PSV: ‘Ik ben geen ander mens geworden’

11 september Hij is ontegenzeggelijk een van de grote surprises bij PSV in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat Jordan Teze (20) in Eindhoven een gooi naar een basisplek kan doen, heeft velen verrast. Na dertien jaar in de opleiding van PSV wil de verdediger uit Roosendaal vanaf nu doorstoten.