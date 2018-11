Licht valt uit in De Kuip, Feyenoord - VVV tijdelijk gestaakt

De toeschouwers besloten direct de zaklamp op hun telefoons aan te zetten, wat zorgde voor een bijzondere sfeer in de schemerachtige Kuip. Scheidsrechter Bas Nijhuis besefte dat verder spelen op deze manier echter niet mogelijk was. De spelers bleven aanvankelijk op het veld en hielden zichzelf warm door wat ballen over te spelen. Na een paar minuten besloot Nijhuis echter de spelers terug naar de kleedkamers te sturen.



Onduidelijk is of het duel weer kan worden hervat en zo ja wanneer. ,,We hopen de wedstrijd te kunnen hervatten, blijft u rustig op uw plaats zitten’', zei de stadionspeaker. ,,Er wordt hard gewerkt.’'