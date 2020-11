Lewandowski en Memphis voorbeelden voor Zirkzee: ‘Vooral leren door te kijken’

Zirkzee speelt dit seizoen meestal in het tweede elftal van Bayern. De oud-jeugdspeler van Feyenoord kwam wel tot een aantal minuten in het eerste elftal en hij traint ook mee met de selectie van Flick. ,,Ik probeer zoveel mogelijk van Lewandowski mee te nemen. En dat probeer ik te combineren met mijn eigen spel", zegt Zirkzee in Zeist, waar hij in voorbereiding is op de confrontatie met Jong Portugal in de EK-kwalificatie. ,,Robert staat er altijd voor open om jonge jongens zoals ik dingen te leren. Hij is ook wel een speler die op zichzelf gefocust is natuurlijk met zoveel wedstrijden die we bij Bayern gespeeld hebben. Dan is het ook zwaar.”