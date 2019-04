Letschert terug in selectie FC Utrecht na disciplinaire schorsing

Lieke Martens voert nieuwe recordgene­ra­tie Leeuwinnen aan

14:50 Voor Lieke Martens komt de top 10 van recordinternationals van de Leeuwinnen in zicht. Normaliter speelt ze vanavond tegen Chili interland nummer 102, nog maar één minder dan de als tiende geklasseerde Anouk Hoogendijk. In dit tempo zullen meer Leeuwinnen van deze generatie zich in dat rijtje vestigen.