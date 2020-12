Letsch na zege op titelkandidaat Feyenoord: ‘Spelers mogen dromen’

,,De eerste helft voetbalden we geweldig. We controleerden de wedstrijd. Maar in de tweede helft werd het te snel een overlevingstocht voor ons. Je zag de vermoeidheid toeslaan", zei Letsch, wiens elftal donderdagavond nog in het bekertoernooi had gewonnen bij Willem II (0-2). ,,Wij hadden geluk, maar we beschikken ook over een heel goede keeper,” doelt de oefenmeester op Remko Pasveer.

De overwinning op het zo lang ongeslagen Feyenoord roept de vraag op of Vitesse een rol kan gaan spelen in de titelstrijd. ,,Als we gefocust zijn, zijn we heel moeilijk te verslaan. Maar als we op 90 procent spelen, kunnen we ook van iedereen verliezen", zei Letsch. ,,Deze zege geeft heel veel vertrouwen voor de komende wedstrijden. Hopelijk behalen we woensdag bij AZ ook een goed resultaat. En misschien ga ik dan onder de kerstboom wel eens denken over wat we in de tweede seizoenshelft kunnen bewerkstelligen."