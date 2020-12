Letsch kijkt uit naar topper tegen Feyenoord: ‘Iedereen is gretig en wil zijn klasse laten zien’

Voor Vitesse staat alles in het teken van herstel na het donderdagse bekerduel in Tilburg (2-0 zege). ,,De programmering is wel taai”, stelt Letsch. ,,We hebben de late donderdagwedstrijd gehad en spelen zondag alweer vroeg. Dan is het voor de spelers belangrijk goed te eten, te rusten en zich goed te laten behandelen. Dit is topsport. De accu opladen voor Feyenoord hoeft niet. Een wedstrijd tegen zo’n grote club zorgt vanzelf voor energie.”

Letsch kan tegen Feyenoord weer beschikken over Eli Dasa, die terugkeert uit quarantaine. De Israëliër is voor de topper van zondag in Gelredome klaargestoomd. Donderdag heeft de Duitse coach nog met Million Manhoef op de rechtervleugel gespeeld.

,,Manhoef heeft het uitstekend gedaan”, vindt Letsch. ,,Hij stond als linkspoot op rechts. Dat is niet makkelijk. Maar hij was van grote waarde. Hij scoorde de openingsgoal. na rust had hij ook nog vaker kunnen scoren. Hij stond dus wel vaak op de goede positie.”

Voor Vitesse is Feyenoord een meetmoment. De kraker moet Letsch aantonen dat de Arnhemse club mee kan in de top van de eredivisie. ,,We beleven een geweldige eerste seizoenshelft. Maar die kan top worden als we ook in de wedstrijden tegen Feyenoord, nu, en AZ, volgende week, goede resultaten neerzetten. Wij willen bijblijven in de top van de eredivisie. We moeten onze ambities ook kracht bijzetten.”

Letsch waarschuwt voor Feyenoord. De Rotterdamse club mag dan niet altijd even overtuigend spelen, de resultaten zeggen genoeg. Onder coach Dick Advocaat is de formatie nu al 26 duels ongeslagen.

,,Dick Advocaat heeft zijn stijl en hij zet zijn teams altijd goed neer. Die serie van 26 wedstrijden ligt er niet voor niets. Feyenoord wint misschien niet altijd even makkelijk, maar je wint er zeker niet makkelijk van. Er wacht ons een heel zware klus. Maar ik heb vertrouwen in het team. We zijn fit. We hebben geen blessures. En we nemen de bekerzege uit Tilburg mee. Deze groep is gretig. Zeker in wedstrijden tegen clubs als Ajax, PSV en Feyenoord wil iedereen zijn klasse laten zien.”

