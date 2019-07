Leroy Fer: Mijn focus ligt op Feyenoord

Door Dennis van Bergen Gisteren, in het duel van Feyenoord met het Franse Angers SCO (2-2), deed Leroy Fer 45 minuten mee. De middenvelder, die na zijn debuut in De Kuip speelde voor achtereenvolgens FC Twente, Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City, viel in de oefenwedstrijd op door zijn gretigheid, fitheid en goede spel. ,,Ik heb nu twee keer 45 minuten gespeeld en ik moet zeggen dat het redelijk goed gaat”, erkent de elfvoudig international van het Nederlands Elftal. ,,De komende weken ga ik mijn stinkende best doen om mijn fitheid weer helemaal bij te spijkeren, zodat ik snel weer op mijn oude niveau zit.” In de ene helft dat Fer woensdag meedeed in de snikhete Kuip viel hij, behalve door zijn voetballende meerwaarde, op door zijn aanhoudende coaching. Die houding kan niet los worden gezien van de gesprekken die de middenvelder voert met de nieuwe trainer Jaap Stam. ,,Feyenoord heeft een selectie met heel veel gretige, jonge spelers. Ik vind het leuk om die leidersrol op me te nemen. Dat kan in de manier van coachen, maar bijvoorbeeld ook door er geregeld hard in te gaan op het veld. Ik wil een voorbeeld voor de jonge jongens zijn.”

