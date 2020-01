Lerby: Een gelijkspel, daar kunnen ze allebei mee leven

Wordt het een makkelijk potje voor Ajax of gaat het geplaagde PSV er met een zege vandoor?

,,Beide ploegen zitten momenteel in een slechte fase en willen in ieder geval niet verliezen. Ik denk dat het een gelijkspelletje wordt, daar zullen ze allebei in deze fase mee kunnen leven. Beide ploegen hebben last van veel geblesseerden of afwezigen. Daardoor kunnen ze niet hun beste ploegen opstellen.’’

PSV won in 2020 nog geen wedstrijd, Ajax verloor drie van de laatste vijf duels. Welke ploeg heeft de grootste problemen?

,,Daar hoef ik geen hogere wiskunde voor te hebben gestudeerd, haha. Ajax staat natuurlijk nog gewoon bovenaan, doen mee in de Europa League en kunnen de beker winnen. PSV is eigenlijk al overal voor uitgeschakeld en moet zich nu richten op plaatsing voor Europees voetbal. Dat zal wennen zijn in Eindhoven, waar altijd wordt gestreden om de titel.’’

Welke speler beslist de topper?

Het collectief beslist zo'n wedstrijd, niet een individuele speler. Voor PSV is het zaak om als ploeg in het veld te gaan staan en een stijgende lijn in te zetten. Dan creëer je rust.’’

Volledig scherm Soren Lerby, Henning Jensen en Frank Arnesen. © ANP

Voor wie bent u komend weekend?

Hoewel ik voor beide clubs heb gespeeld, heb ik geen voorkeur voor wie er wint. Zowel Ajax als PSV draag ik een warm hart toe. De beste ploeg verdient het om te winnen. Wel hoop ik voor de supporters van PSV dat er betere tijden aankomen. Zij zijn zó trouw aan de club, ze verdienen dit niet.’’