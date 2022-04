Lente in Twente met gedeelde derde plaats, Sparta moet weer vrezen voor degradatie

Sparta kan rechtstreekse handhaving in de eredivisie nagenoeg zeker vergeten. De ploeg van Henk Fraser verloor vanavond kansloos met 2-0 bij FC Twente. De Tukkers op hun beurt verkeren in weelde. Het team van Ron Jans staat nu, met weliswaar een wedstrijd meer gespeeld dan Feyenoord, gedeeld derde in de eredivisie.

Het worden spannende weken voor Sparta. Vanavond ging de Rotterdamse club kansloos onderuit bij FC Twente. Daardoor lijken de Spangenaren rechtstreekse handhaving in de eredivisie te kunnen vergeten. Play-offs halen, waarin lijfsbehoud alsnog afgedwongen kan worden, lijkt nu het maximaal haalbare. Tenzij de duels van de concurrenten dit weekeinde allemaal gunstig uitpakken.



De club uit Enschede daarentegen maakt de mooiste periode in jaren mee. Na de 2-0 overwinning op de ploeg van Henk Fraser staan de Tukkers nu, zij het met een duel meer dan Feyenoord, gedeeld op plek drie. Feyenoord krijgt zondagmiddag FC Utrecht op bezoek in de Kuip.

Sparta had negentig minuten lang niets in te brengen tegen FC Twente. De fraaie 2-0 van Michel Vlap in de tweede helft was de inleiding van een vervolg waarin de elf van Ron Jans freewheelend door de Grolsch Veste trokken, gesteund door bijna 30.000 uitgelaten supporters die eindelijk weer eens succes ruiken na moeizame jaren.

De 1-0 voorsprong voor FC Twente bij rust was al volkomen verdiend. Voordat de Tukkers halverwege de eerste helft de leiding namen via Ricky van Wolswinkel, een schot waarop Sparta-doelman Maduka Okoye zich verkeek, hadden ook Ramiz Zerrouki en Virgil Misidjan al goede mogelijkheden. Van Wolfswinkel kwam daarmee op vijftien treffers, waarmee hij net als Guus Til vijf goals achter topscorer Sébastien Haller staat.

Het meest besproken moment was echter de vermeende handsbal van Spartaan Adil Auassar in zijn eigen strafschopgebied. Scheidsrechter Danny Makkelie floot terecht niet voor een penalty aangezien de routinier de bal volstrekt ongelukkig op zijn schouder kreeg, maar VAR Sander van Eijk riep zijn geroutineerde collega ter verantwoording. Na veel onnodig oponthoud ging Makkelie uiteindelijk niet mee in de zienswijze van Van Eijk.

Effect op het wedstrijdverloop had de overbodige inmenging van de VAR nauwelijks. Voor en na het moment tikte FC Twente het apathische Sparta van het kastje naar de muur.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel maakte zijn vijftiende treffer van het seizoen. © Pro Shots / Ron Jonker

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.