Leiding PEC Zwolle besluit vanmiddag over eventuele gang naar de rechter

PEC had een spoedeisende arbitragezaak tegen de KNVB aangespannen om de verplaatsing van de uitwedstrijd tegen Ajax van 2 naar 13 maart ongedaan te maken. Die zaak werd dinsdagavond na een klein uur afgeblazen omdat de arbitragecommissie van de KNVB zichzelf niet bevoegd vindt om het geschil met de bond in behandeling te nemen. De arbitragecommissie kan alleen zaken tussen KNVB-leden onderling accepteren. De bond zelf is geen lid.



De KNVB verplaatste vorige week op verzoek van Ajax de competitiewedstrijd tegen Zwolle. De Amsterdammers hebben zo meer tijd om zich voor te bereiden op de return in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid op 5 maart.



PEC Zwolle wenst, na twee weken zonder wedstrijd, niet drie duels in acht dagen tijd te spelen en spande daarom een spoedeisende arbitragezaak aan. Nu heeft Zwolle nog twee opties: of naar de rechter stappen of toch akkoord gaan met de nieuwe speeldatum.