Leiding Ajax nog in gesprek met Mohamed Ihattaren: ‘Ander traject ingegaan’

Het is nog steeds onduidelijk of en zo ja wanneer Mohamed Ihattaren terugkeert in de selectie van Ajax. De middenvelder traint nog steeds individueel. Gesprekken met de clubleiding van de kampioen lopen nog.

,,Ik kan er verder niet al te veel over zeggen”, zei trainer Alfred Schreuder in de aanloop naar het thuisduel van zondag met FC Groningen. ,,De gesprekken met hem lopen nog. Dat is het enige dat ik gehoord heb. Ik heb hem begin deze week kort gesproken via WhatsApp. Ik houd goed contact met die jongen. Ik was in het begin heel enthousiast over hem. Ik ben nog steeds wel enthousiast, maar we zijn nu een ander traject ingegaan. Het is afwachten, maar het staat buiten kijf dat hij een fantastische speler is.”

Schreuder zei niet precies te weten wat er exact met de 20-jarige Ihattaren aan de hand is. Hij ging enkele weken geleden echter niet mee op trainingskamp naar Oostenrijk, volgens Ajax omdat hij niet fit was. De Telegraaf meldde vervolgens dat de Marokkaan afwezig was vanwege bedreigingen uit het criminele milieu als gevolg van zijn relatie met een jonge vrouw. Veiligheidsexperts zouden het daarom niet verantwoord hebben gevonden om hem op de club te laten komen. Ajax, de politie en de zaakwaarnemer van Ihattaren willen nog niet uitgebreid reageren op dat bericht. Volgens de Telegraaf onderhoudt Ihattaren ook nauwe contacten met grote criminelen.

Ajax heeft de oud-speler van PSV geen rugnummer gegeven en laat hem voorlopig individueel trainen. De club huurt hem dit kalenderjaar van Juventus en kan hem vervolgens definitief overnemen.

Brobbey in de basis

Voor het thuisduel met FC Groningen lijkt Brian Brobbey lzijn kans te hebben gegrepen bij Ajax. De 20-jarige spits verschijnt zondag waarschijnlijk aan de aftrap.

Trainer Alfred Schreuder wilde zijn opstelling voor het eerste thuisduel van zijn ploeg in de nieuwe competitie nog niet prijsgeven. Maar afgelopen zaterdag zag hij zijn team pas afstand nemen van Fortuna Sittard nadat Brobbey was ingevallen en Dusan Tadic als aanvallende middenvelder was gaan spelen. ,,Pas toen ging het tempo omhoog en kregen we veel kansen”, zei hij. ,,Kenneth Taylor deed het ook goed als defensieve middenvelder en Davy Klaassen pendelde er mooi tussendoor.”

Brobbey is nog niet voldoende fit voor een hele wedstrijd. ,,Misschien verklap ik nu te veel, maar hij moet nu wel langer dan 45 minuten gaan spelen. Hij is ook een echte spits. Die heb je soms nodig tegen defensieve ploegen”, zei Schreuder, die beseft dat hij ruim in zijn aanvallers en middenvelders zit. ,,Ik zal vaak goede spelers en grote namen teleur moeten stellen”, zei hij. ,,De concurrentie voorin en op het middenveld is toegenomen. Maar die keuzes horen bij mijn werk. Het is ook een enorme luxe.”

Calvin Bassey is geschorst voor het duel met FC Groningen. De nieuwe Mexicaanse rechtsback Jorge Sánchez is nog niet speelgerechtigd.