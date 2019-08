Leeuwinnen: van 60.000 naar 2.000 toeschouwers

Na het zilver op het WK komen de voetbalsters van Oranje weer even in een andere wereld terecht. In en tegen Estland begint morgenavond om 18.00 uur de kwalificatie voor het EK 2021 in Engeland. Niet voor 60.000 toeschouwers, maar voor pakweg 2000.

Door Daniël Dwarswaard

Of bondscoach Sarina Wiegman er de charme van kan inzien? Een wedstrijd in Tallinn waar, als het een beetje meezit, 2000 mensen op afkomen. ,,De overgang is natuurlijk enorm. Van een WK-finale in Lyon naar deze wedstrijd. Maar ik zou zeggen: omarm deze wedstrijd ook. Het is een mooie manier om te laten zien hoe professioneel we zijn. Dat wordt nu ook juist van ons gevraagd.’’

Wiegman vertelt het in een zaaltje in het luxe Radisson Blu Hotel in het centrum van hoofdstad Tallinn. Buiten schijnt uitbundig de zon, morgen op de wedstrijddag zal de temperatuur aangenaam zijn. Oranje speelt in het Lilleküla Stadion, waar ook de mannen van Oranje over anderhalve week hun kwalificatiewedstrijd tegen Estland afwerken.

,,Een mooi stadion, daar ben ik in ieder geval blij mee’’, zegt Wiegman. ,,En belangrijker: een goed veld. En de ambiance? 2000 toeschouwers is voor ons inmiddels niet veel meer, maar voor de mensen hier wel. We zullen er mee om moeten gaan. Estland, slechts de nummer 99 van de wereldranglijst, zal gaan verdedigen. In de WK-kwalificatie hadden we vaak moeite met defensieve tegenstanders, dus daar ligt een pittige en mooie opdracht. Daar beter mee omgaan.’’