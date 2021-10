Leeuwinnen terug naar de oertijd: Parsons verkwanselt erfenis Wiegman

Door Nik Kok



Tegen Cyprus wordt het morgenavond misschien wel 7-0 of anders 10-0, maar nu al gaat het bij de Oranjevrouwen allang niet meer over de komende tegenstander of sowieso over de kwalificatie voor het WK in 2023. Het gaat over het gebrek aan professionaliteit die de fraaie reputatie van een van de succesvolste Nederlandse sportteams van de laatste jaren in een keer teniet heeft gedaan.



De gedachte dat bondscoach Louis van Gaal een vlucht zou missen vanuit zijn huis in Portugal en op die manier te laat komt voor een kwalificatieduel tegen Gibraltar, werkt hoogstens op de lachspieren. Omdat het simpelweg niet zal voorkomen.