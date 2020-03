Leeuwinnen reageren op uitstel Spelen: ‘De wereld is niet klaar voor risico's’

,,Het is een raar gevoel", vervolgt Wiegman. ,,Maar sport is natuurlijk niet belangrijker dan de volksgezondheid. De Spelen moeten een feestje zijn. Dat was nu niet op zijn plaats geweest. Hopelijk is dat gevoel er in 2021 wel. Dat zou ook betekenen dat het virus onder controle is. Natuurlijk hopen we allemaal dat we zo snel mogelijk weer kunnen voetballen, maar gezondheid gaat voor alles. Het is jammer dat het toernooi is verplaatst, maar niet meer dan dat. Speelsters proberen zich nu fit te houden, hoe lastig dat ook is. Ze spelen verspreid over Europa waar voor elk land andere wetten gelden. We gaan straks hopelijk weer op dezelfde voet verder. Ik ben in ieder geval nog door geen enkele speelster gebeld dat ze nu wil stoppen.’’