Leeuwinnen oefenen komende interlandperiode tegen de ‘buren’

Samenvatting PSV bekert met pijn en moeite verder ten koste van Volendam

19 januari PSV heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker. In Volendam was de ploeg van Roger Schmidt met 0-2 te sterk voor de plaatselijke trots, maar werd het in de eerste helft overklast door de nummer 7 uit de Keuken Kampioen Divisie. In de tweede helft herstelde PSV zich net op tijd.