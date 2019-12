Leeuwinnen naar Groningen voor EK-kwalificatieduel met Estland

Het is de tweede keer dat Oranje in het stadion van FC Groningen speelt. De eerste keer was op 24 oktober 2017, toen de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in een uitverkocht huis met 1-0 van Noorwegen won.



De Nederlandse vrouwen zijn na de goede resultaten in de voorgaande duels al vrijwel zeker van plaatsing voor het EK.



Bekijk hieronder hoe de Leeuwinnen 2019 in stijl afsloten.