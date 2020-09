Leeuwinnen mogen eindelijk weer: ‘Willen laten zien dat we zijn beter dan Rusland’

Door Jeffrey van der Maten



Nog een paar keer zal de stem van Sarina Wiegman, net als op deze zonnige donderdagochtend, over de KNVB Campus in Zeist galmen. Met haar staf bereidt Wiegman zich voor op het kwalificatietreffen van morgen met Rusland, een van de laatste en serieuze hordes richting plaatsing. Het zal het eerste deel zijn van haar afscheidstournee, die volgend jaar zomer moet eindigen met een gouden plak op de Olympische Spelen in Tokio.

Na dat toernooi start Wiegman namelijk aan een nieuw avontuur bij de Engelse ploeg. Over een jaar is de ‘onwijs mooie reis’, zoals ze haar dienstverband voor Oranje zelf noemt, voorbij. ,,Ja, dat is wel een beetje gek. We hebben samen dingen beleefd die ik nooit meer vergeet en die iets in Nederland teweeg hebben gebracht. Dat koester ik.”

Volledig scherm Merel van Dongen tijdens de training van Oranje. © BSR Agency

Het voelt voor Wiegman echter niet als emotioneel aftellen richting de eindstreep. ,,Als coach weet je dat je een passant bent. Het zou geweldig zijn om het samen mooi af te sluiten. We hebben nog twee grote doelen: plaatsing voor het EK en de Olympische Spelen. Natuurlijk hoop ik dat we ook onze laatste droom vervullen, succes op de Spelen. Daar gaan we nu mee aan de slag.”

Daarom ging bij spelers en staf al snel de knop om. ,,De reacties waren echt heel mooi’’, vertelt Wiegman met een glinstering in de ogen. ,,Al snel kwam het gevoel boven: we gaan met z’n allen nog een jaar knallen. Het moet niet te veel over mij gaan, vind ik. Natuurlijk is er toen we elkaar weer zagen over gesproken, maar we moeten door.”

Morgen wacht namelijk Rusland, het enige land dat de nog foutloos doorrazende Leeuwinnen enigszins kan bijbenen. Oranje pakte achttien punten uit zes duels, terwijl nummer twee Rusland negen punten verzamelde in vier wedstrijden. Bij een zege doet het Nederlands elftal uitstekende zaken in strijd om een EK-ticket, omdat het dan in ieder geval op onderling resultaat de Russinnen de baas is. ,,Dat speelt wel mee inderdaad. Maar we zullen niet het veld ingaan om op een gelijkspel te gaan spelen. Dat werkt niet bij ons.’’

Wiegman moet het in ieder geval stellen zonder recordinternational Sherida Spitse, die door haar Noorse club Valerenga niet is vrijgegeven om met de Leeuwinnen af te reizen naar Russische bodem. Voor de rest beschikt Wiegman over een fitte selectie. ,,Iedereen komt heel verschillend binnen’’, aldus de bondscoach. ,,Het is nu nog extremer dan normaal, maar daar moeten we mee zien te dealen. Dat we niet zo fit zijn als vlak voor een EK of WK, is logisch. Maar daar heeft iedereen mee te maken. Wij kunnen beter voetballen dan de Russinnen, dat willen we graag laten zien.’’

De Oranje Leeuwinnen spelen morgen om 16.00 uur in Rusland.