Leeuwinnen kunnen EK-titel definitief pas in 2022 verdedigen

De verjaardag van… Pele van Anholt: ‘Mijn verjaardag haal ik later nog wel in met mijn vrienden’

15:47 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Pele van Anholt (29), voormalig speler van sc Heerenveen en LA Galaxy en nu voor het tweede seizoen actief bij NAC Breda.