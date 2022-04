Leeuwinnen-bondscoach Parsons: ‘Ik wil óók weten wat er met duels met Belarus en Rusland gebeurt’

Rondom de Leeuwinnen blijft de vraag maar boven de markt hangen wat er met het WK-kwalificatieduel met Belarus gebeurt. De KNVB weigert te spelen tegen Rusland én Belarus, waar door de UEFA alleen Rusland is uitgesloten van internationaal voetbal. Zo speelt Belarus vandaag ‘gewoon’ tegen IJsland in de WK-kwalificatie, weliswaar op neutraal terrein (in het Servische Belgrado).

De KNVB houdt vast aan zijn standpunt en is ,,in constructief overleg met de UEFA”. Maar vanuit de Europese voetbalbond blijft het stil. Tegen deze site zegt de media-afdeling van de UEFA te wachten op ‘interne feedback’. De Oranjevrouwen zijn niet gehoord in het statement en moeten hun lot maar afwachten, weet ook bondscoach Mark Parsons.

,,Volgens mij is de situatie op dit moment zo dat de wedstrijd is uitgesteld”, vertelt de Engelsman. ,,De KNVB heeft een duidelijk statement naar buiten gebracht en ik vertrouw op goede communicatie tussen de bond en de UEFA, op wie het nu wachten is. Ik hoop dat de UEFA met een verstandig besluit komt. Maar het mag duidelijk zijn dat ook ik wil weten wat er gaat gebeuren, net zoals dat ik graag wil weten of we nu wel of niet tegen Rusland spelen op het EK. En zo niet, tegen wie dan wel? Het zijn gekke tijden en natuurlijk zijn er grotere dingen, maar ik ga over het voetbal.”

Het is niet de eerste vreemde situatie sinds Parsons bondscoach is. ,,Er zijn meer vervelende dingen gebeurd sinds ik hier trainer ben”, zo doelt hij onder meer op één van zijn eerste interlandperiodes, die hij deels moest missen door een gemiste vlucht. ,,We moeten flexibel zijn en klaar zijn voor wat komt. Al is het natuurlijk frustrerend dat we zo lang niet wisten tegen wie we zouden spelen (de KNVB regelde een vervangende oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika voor komende dinsdag, red.). Wij moeten ons richten op waar we wél controle over hebben.”

Speelster Lineth Beerensteyn hield zich in de persconferentie op de vlakte over de situatie, maar maakt zich hoe dan ook geen zorgen dat de Oranjevrouwen het WK van 2023 missen. Zelfs als de UEFA, in een worst-case-scenario, tot een reglementaire nederlaag voor Oranje zou besluiten en daarmee de ploeg van Parsons in een lastig parket zou brengen in de WK-kwalificatie. ,,Ik ga er niet vanuit dat we het WK missen. Als we alle wedstrijden winnen die we spelen, ga ik ervanuit dat we naar het WK gaan.”

Vrijdag (20.45 uur) spelen de Oranjevrouwen dus tegen laagvlieger Cyprus, dat één punt heeft en al dertig doelpunten incasseerde in zes kwalificatiewedstrijden. Parsons verwacht logischerwijs een eenzijdig duel in Groningen, waar Lyonnais-middenvelder Damaris Egurrola – die onlangs voor Oranje koos – kan debuteren in de stad waar haar Nederlandse familie woont. ,,Liever had ik richting het EK tegen een sterkere tegenstander gespeeld, maar we moeten Cyprus respecteren”, aldus Parsons.