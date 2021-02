Leeuwinnen beginnen voorbereiding op Spelen uitstekend met ruime zege op België

Vivianne Miedema was in de eerste helft de enige doelpuntenmaakster. Ze scoorde in de 33ste minuut nadat een reeks pogingen nog gekeerd konden worden. Vlak daarvoor ontsnapte de Leeuwinnen aan een achterstand toen Davina Philtjens de lat raakte. In de 11de minuut deed Miedema dat ook voor Oranje, toen ze via de keepster van de Belgen het houtwerk raakte met een kopbal. Miedema raakte, zeven minuten na haar treffer, nógmaals de lat met een keiharde volley.

In de tweede helft begon Oranje beter en beter te draaien. Jill Roord maakte in de 55ste minuut de 0-2, nadat ze vlak na de start van de tweede helft een enorme kans had laten liggen. België leek verslagen, maar kreeg weer hoop dankzij de aansluitingstreffer van Marie Minnaert in de 63ste minuut.



Die hoop was echter ook alweer snel vervlogen. Een minuut na de 1-2 kopte Stefanie van der Gragt uit een hoekschop van Merel van Dongen de 1-3 tegen de touwen. Via Lieke Martens, een fenomenale hakbal van Daniëlle van de Donk en invalster Renate Jansen scoorden de Leeuwinnen nog driemaal en zo was de einduitslag overtuigend: 1-6.



Een uitstekende start van de Nederlandse voetbalsters in het olympische jaar. De voorbereiding op de Spelen in Tokio is nu echt begonnen. Nederland speelt volgende week, op woensdag 24 februari, in Venlo nog een oefenwedstrijd, dan tegen Duitsland.