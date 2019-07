Late afzegging PAOK schopt voorbereiding ADO in de war

Door Yorick Groeneweg



PAOK was de afgelopen weken in Nederland op trainingskamp, maar is inmiddels terug in Thessaloniki. De selectie van de Griekse kampioen en bekerhouder zou speciaal voor het oefenduel naar Nederland terugvliegen, maar dat ziet Abel Ferreira niet zitten. De Portugees heeft sinds begin deze maand de leiding, nadat trainer Razvan Lucescu pardoes naar Al-Hilal in Saudi-Arabië vertrok.



Het ADO-management overwoog even een rechtszaak tegen PAOK. Die komt er niet, ook omdat de Griekse club toch niet meer tijdig in Nederland zou zijn. ADO kampt door de afzegging met een gat in de voorbereiding. De eerstvolgende en vooralsnog laatste wedstrijd in de oefencampagne is volgende week vrijdag in Honselersdijk tegen de Belgische tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven.