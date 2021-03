Lang: ‘Misschien denken mensen dat ik bij Ajax alles stil had moeten ondergaan’

Door Mikos Gouka



Die eerste kennismaking in september met Club Brugge. Die hoefde wat Noa Lang betreft niet al te lang te duren. Zaakwaarnemer Bart Baving was al een paar keer begonnen over een transfer van Ajax naar de topclub in België, maar de 21-jarige Rotterdammer zette al die keren de polonaise nog niet in. ,,Ik ben toch in de auto gestapt’', lacht Lang. ,,Maar ik heb er wel bijgezegd dat ik op tijd terug wilde zijn voor een barbecue in Rotterdam, haha.’'