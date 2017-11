Lang leve Stamkroeg Eredivisie!

Oranje doet nergens aan mee en 'onze' clubs zijn lachertjes in Europa. Maar toch: in onze competitie moet je van steen zijn om niet vrolijk te worden. Nergens is het zo leuk als in Stamkroeg Eredivisie.

Door Dennis van Bergen

Volledig scherm Ajax, altijd in het middelpunt van de aandacht. © Mark Reijntjens Kijk 'm staan, pontificaal in het midden van Stamkroeg Eredivisie, volgens hem zelf de meest geslaagde van het stel. Niet dat Ajax door iedereen gepruimd wordt. Elders in het café kijken ze hem vaak weg. Wanneer hij weer eens zit te brallen over hoeveel zilverwerk hij bezit bijvoorbeeld. Het zijn van die momenten dat de andere stamgasten hem even fijntjes wijzen op zijn laatste trip die zo in het water viel, in Rosenborg. Toch zijn de meesten het er wel over eens dat hij de zaak kleur geeft, Ajax.



Het is waarschijnlijk de reden dat het altijd zo druk is in de Stamkroeg Eredivisie. Het bier mag er schraal zijn en het niveau van de grappen tenenkrommend. Maar met al die diverse types die elkaar uitdagen, omarmen of ondubbelzinnig te kijk zetten, is het er elk weekeinde feest.

Limburgs groentje

Neem Feyenoord, meewarig kijkend naar Ajax, die bluffer. Nadrukkelijk aanwezig is hij, het shirt strak over de tattoo 'Kampioen 2017' getrokken. Hij spart wat met VVV, de onbevangen nieuweling in de kroeg, met wie hij meestal keihard afrekent. Maar of dat vanavond in de Kuip weer zo makkelijk gaat? Het heeft er weinig schijn van. Kom als Limburgs groentje alleen niet met zo'n opmerking aan bij deze ruige Rotterdamse stamgast. 'Pleurt een aint op, joh', roept hij dan.

En ach, kijk nou, daar in het hoekje. Daar staat PSV, geïrriteerd snoepend van een portie bitterballen. Eigenlijk is hij vrij geslaagd in het leven. Toch vindt hij het maar gemeen dat Ajax en Feyenoord steeds de meeste aandacht krijgen van de meisjes bij de garderobe. Had je hem onlangs eens moeten zien schitteren tegen FC Twente. Heus geen Calimero hoor, wil hij er maar mee zeggen. Gniffelend wijst hij naar de parkeerplaats. 'Kijk', fluistert de Brabander, 'ik ben op de platte kar gekomen'.

Volledig scherm PSV snoept geïrriteerd van de bitterballen, Feyenoord kijkt wantrouwig naar Ajax. © Mark Reijntjens

Tegenzin

Er was een tijd dat ze nog wel eens buiten de landsgrenzen op stap gingen, de grote drie in het café. Nu doet alleen Feyenoord dat nog wel eens, zij het met tegenzin. Soms hebben ze het met elkaar nog weleens over dat prachtige avontuur in Milaan van 1970. Of, in het geval van Ajax, die in 1971, 1972, 1973 en 1995. De kastelein voelt dat soort dat gesprekken meestal feilloos aan. Haast vanzelfsprekend schakelt hij zijn cd-speler dan naar het 'Mooi was die tijd' van Corry Konings.

ADO Den Haag en FC Utrecht, shag rokend bij de ingang, drukken het glas dan nog maar eens aan de mond. Mooie, volkse types, die twee. Mannen die wel een zekere schoonheid kunnen zien in de tragiek van de drie meest prominente cafégasten. Simpelweg omdat zij zich realiseren dat hun internationale uitspattingen eveneens verleden tijd zijn. Desondanks weten zij de stemming er op een kroegavond als geen ander in te brengen. Bijvoorbeeld door wanneer FC Twente binnenkomt, steevast het nummer Vuile huichelaar aan te vragen, passend bij het imago van hun Tukker-vriend.

Niet dat laatstgenoemde daar overigens een boodschap aan heeft. Doodleuk trekt hij op zo'n moment weer eens aan de bel voor nóg een blad bier. Hij weet, en de barman inmiddels ook: betalen doet-ie toch niet. En toch: de Stamkroeg Eredivisie is niets zonder deze bonte verschijning.

Zitmeubels

Voor FC Groningen geldt dat eveneens. Alleen maakt zij de laatste jaren een wat beteuterde indruk aan de toog. Weemoedig vertelt ze ook vandaag over hoe sfeervol het vroeger was bij hem thuis. Juist omdat er de laatste tijd zo bar weinig te beleven is. Onlangs heeft ze zelfs een paar van zijn groene zitmeubels te koop aangeboden op Marktplaats, biecht ze op. Er zat toch nooit iemand meer op.

Excelsior maakt al aanstalten om te gaan, vroeg als hij thuis moet zijn van zijn moeder. Toch heeft iedereen in het café wel bewondering voor deze Rotterdamse knul, die er met weinig geld elk weekeinde een rondje uit peurt. En ook Willem II en SC Heerenveen kunnen op vrijwel ieders sympathie rekenen. Niet de meest flamboyante van het gezelschap, dit keurig geföhnde stel, maar ze horen er ontegenzeggelijk bij. Net als Heracles en PEC Zwolle, al willen zij nog weleens vervloekt worden door de rest. Niet omdat men hen hun zorgvuldig uitgestippelde succes misgunt, meer vanwege die van autobanden gemalen vloerbedekking in hun woonkamer. Daar heeft iedereen al een keer zijn enkelbanden op afgescheurd.

En kijk nou wie daar laveloos in de lampen hangt, lallend over Europees voetbal? NAC! Iedereen weet dat het er nooit van komt. Toch is het gros blij dat deze stamgast na twee jaar afwezigheid weer terug is. Waar de Bredanaar is, is het namelijk gezellig en wordt het laat. 'Als we gaan, dan gaan we met z'n allen', klinkt het door het café.

Volledig scherm Excelsior maakt aanstalten om op huis aan te gaan, Vitesse blijft nog even. © Mark Reijntjens

Nooduitgang