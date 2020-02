Lang laat zich gelden bij Twente: ‘Er wordt veel van mij verwacht, daar houd ik van’

Turbulent

Lang kende turbulente maanden. Zijn basisdebuut bij Ajax was bewonderenswaardig. Uitgerekend in Enschede maakte hij een hattrick. Daarna werd hij meteen voor de leeuwen gegooid in het Champions League-duel met Valencia. In het bekerduel tegen Telstar kwam hij pal voor de camera's even in onenigheid met Ajax-trainer Erik ten Hag. Daar heeft Lang het liever niet te veel meer over. In januari was hij opeens speler van FC Twente en dat vindt hij voor nu veel belangrijker. ,,Maar het was allemaal best even wennen. Er was veel kritiek op mij. Ik kan stoer doen en zeggen dat die kritiek mij niets deed, maar dat is niet zo. Dat deed me wel wat.”