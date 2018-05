Labyad wil '100 procent risico' nemen voor finale tegen Vitesse

Door Tim Reedijk



Omdat FC Utrecht zonder haar topscorer wel wist te winnen van Heerenveen, kreeg het verblijf van Labyad bij de club een zevendaags vervolg met het tweeluik tegen Vitesse. Hij is bereid om ‘100 procent risico’ te nemen om te spelen in de finale van de play-offs. ,,Ik wil morgen spelen. Ik voelde tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen mijn lies wat verkrampen, dat bleek wat erger te zijn. Uit voorzorg trainde ik vrijdag niet mee. Het kon twee kanten op: óf het zou erger worden óf verminderen. Op de wedstrijddag ben ik getest en bleek ik niet fit genoeg.”



De verhalen dat hij de wedstrijd zou hebben gemist vanwege zijn naderende transfer naar Ajax, doet hij af als ‘volslagen onzin’. ,,Ik snap het wel, maar anders had ik woensdag toch ook niet gespeeld? Ik heb donderdag, vrijdag en zaterdag 6 à 7 uur behandeling aan mijn lies gehad om me fit te krijgen. Dat is helaas niet gelukt, maar gelukkig staan we in de finale van de play-offs.”



Labyad heeft vandaag 'gewoon' meegetraind. Nu wordt bepaald hoe de middenvelder annex aanvaller ervoor staat. ,,Maar iedereen is enorm gretig”, concludeert trainer Jean-Paul de Jong. Ook in het geval van Mateusz Klich, die zaterdag afwezig was vanwege een heupblessure, wordt na de training bekeken hoe zijn situatie is en of hij er morgen (vanaf het begin) bij kan zijn of dat hij zich moet richten op de return in de Galgenwaard zaterdag.