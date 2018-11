Labyad: Ik blijf gewoon gas geven

Want voorlopig heeft Labyad een bijrol bij zijn nieuwe club dat zo overtuigend speelt. Het valt hem zwaar. ,,Ik kwam hier met grote verwachtingen’’, zegt de voormalig PSV’er. ,,Terug in de top wil je laten zien wat je waard bent. Tot nu toe is het tegengevallen.’’ Tegen Go Ahead gaf hij weer een teken van leven. De bewijsdrang was niet té groot. ,,Ik ben wel ervaren genoeg om daarmee om te gaan. Ik ben heel gretig en dat heb ik gelukkig kunnen laten zien.’’ De concurrentie bij Ajax is moordend met bijvoorbeeld Dusan Tadic en Hakim Ziyech. ,,Ik kan op meerdere positie spelen, dus dat moet zich gaan uitbetalen.’’

Volgens Ten Hag, die zeer tevreden was over Labyad, komt de speler in aanmerking voor drie posities. Als aanvallende middenvelder en op beide flanken. Of dit optreden het begin is van meer? Ten Hag: ,,Dat heeft Zakaria zelf in de hand. Het kwartje is nu gevallen bij Zakaria. De overstap van FC Utrecht naar Ajax is groot. Bij Utrecht was hij sowieso de beste, ook als hij niet op honderd procent trainde. Dat is bij Ajax niet zo. Ik zie hem nu volle bak gaan.”