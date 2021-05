Laatste NAC-duel voor Van Hooijdonk? ‘Ik moet doen wat voor mij het beste is, maar de supporters maken me het wel echt moeilijk’

,,Het is heel moeilijk. Er is heel veel gebeurd. Voor mij. Dit seizoen, alles eromheen, dat weten jullie ook. Ik moet de komende dagen, weken, gaan beslissen. Maar eerst drie dagen rouwen. Ik moet doen wat voor mij het beste is. In mijn hoofd weet ik dat wel, maar de supporters maken me het wel echt moeilijk”, herhaalde hij.

,,Ik voel me verschrikkelijk”, was zijn eerste reactie na de wedstrijd. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat ik me zo voel. Dat je zo dichtbij iets unieks bent. Zo dichtbij. Ik kan in woorden niet uitdrukken hoe ik me voel.” Waar het misging, was voor de spits, die inviel en scoorde, moeilijk te zeggen. ,,Na die 1-1 gingen we een tijdje stormen en daarna was het rustiger. Beide ploegen durfden niet volledig. Dan krijg je zo'n goal tegen. Een geweldige goal, maar niet eens een echte kans. Dan verlies je 'm zo. Ik moet het echt nog beseffen.”

Over de steun van de supporters, die zijn beslissing om NAC al dan niet te verlaten zo moeilijk maken, zei hij: ,,Dat is uniek. Dat gaan heel veel jongens uit deze selectie nooit meer meemaken. Hoe groot de teleurstelling ook is, ze blijven er gewoon achter staan.”

‘Rommelig en opportunistisch’ noemt de spits het seizoen. ,,Als we hadden gewonnen was het geweldig geweest. Nu heel teleurstellend.”

Bekijk hieronder het interview met Sydney van Hooijdonk: