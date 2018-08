Laat dat voetbal nog maar even zitten

Heerenveen en stewards weer op één lijn

21 augustus De thuiswedstrijd van sc Heerenveen tegen Feyenoord kan zondag gewoon doorgaan. Stewards dreigden het duel in het Abe Lenstra-stadion te boycotten, omdat ze boos waren over een incident bij de laatste thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-1). Heerenveen heeft dinsdag in gesprekken met alle betrokkenen de onvrede uit de lucht gehaald.