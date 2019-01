Kuyt, Heitinga en Hofland op hoogste cursus

Code geel voor topscorer Te Vrede

9:31 Terwijl Tilburg in rep en roer is over het aanstaande vertrek van clubtopscorer Fran Sol, Dinamo Kiev heeft 3 miljoen euro over voor de spits, moet NAC vrezen voor een wedstrijd zonder zijn eigen sterspeler. Mitchell te Vrede staat op vier gele kaarten en is bij een volgende prent automatisch voor een wedstrijd geschorst.