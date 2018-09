Kuwas vanaf nu international van Curaçao

Brandley Kuwas is sinds deze week officieel international van Curaçao. Hij speelde 90 minuten mee in het met 10-0 gewonnen duel tegen Grenada en zette daarmee een definitieve streep door het Nederlands elftal.

De speler van Heracles werd twee jaar geleden gebeld door toenmalig bondscoach Danny Blind. Hij kreeg niet meteen een uitnodiging, maar schurkte volgens de trainer tegen Oranje aan. Intussen wilde Curaçao hem ook graag in de nationale ploeg opnemen.

Kuwas twijfelde en twijfelde. ,,De vorige interlandperiode heb ik de beslissing genomen, maar kon toen vanwege een blessure niet spelen. Dit keer wel’’, zegt hij. ,,Het is simpel: als je je naam bij Oranje hoort vallen, is dat mooi. Maar als je het reëel bekijkt, had ik een transfer moeten maken om weer in beeld te komen.’’

Het is dus Curaçao geworden, het land waar zijn ouders opgroeiden. Zijn leven als international is officieel begonnen. Dat betekent interlands spelen tegen mooie tegenstanders, vaak ver weg. ,,We zijn heel professioneel en serieus bezig om in de finalepoule van de Nations League te komen. Om dat te bereiken, moeten we nog drie wedstrijden winnen.’’

Bier of dansen

De eerste stap werd gezet tegen Grenada, na afloop dook er een video op van de feestende ploeg in de spelersbus. ,,Ik heb aardig soepele heupen’’, zegt hij met een lach. ,,Ik ben een volbloed Antiliaan, ik hou van die sfeer. In Nederland drinken we na een bijzondere prestatie soms met een lach een biertje in de bus, dat is Kuwas. Maar zingen en dansen past ook bij me, dat is ook Kuwas.’’