Kuipers fluit honderdste bekerfinale, Makkelie videoref

De beker is voor deze jubileumeditie ook al met goud belegd.

Kuipers krijgt assistentie van zijn vaste grensrechters Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Dit trio is deze zomer ook actief op het WK voetbal in Rusland. Het is de derde keer dat 'Team Kuipers' de bekerfinale leidt.