Krul bleef vanwege het EK bij Norwich City: ‘Het Championship wordt onderschat’

Na het WK 2014 verdween doelman Tim Krul langzaam uit beeld bij Oranje, maar nu is de Hagenaar terug. Niet alleen als reserve, want door een blessure van eerste doelman Jasper Cillessen is hij de komende duels normaal gesproken de eerste keuze.

Krul liep ruim een jaar na het WK in Brazilië in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan een zware knieblessure op, verloor vervolgens bij Ajax de concurrentiestrijd met André Onana en ook het navolgende avontuur bij AZ werd niet wat hij ervan verwachtte. Uitgerekend nu hij in Engeland in de eerste divisie speelt, is Krul terug bij Oranje.

Na de roemloze degradatie met Norwich City FC uit de Premier League, leek een vertrek van Krul logisch. Dat gebeurde echter niet. ,,Er kwam niet echt iets voorbij dat beter was. Ik vind mezelf nog te jong om ergens op de bank te gaan zitten. Mede met het oog op het EK heb ik ook besloten om te blijven”, zegt de 32-jarige keeper. ,,Bij Norwich voel ik me bovendien echt op mijn plek. Ze hebben me gehaald op een moment dat het wat minder ging, daar spreekt vertrouwen uit.”

Van Hooijdonk

Ronald Koeman vond Krul het bij Norwich goed doen en beloonde hem in maart van dit jaar met een plaats in de voorselectie voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Spanje. Die duels gingen vanwege het coronavirus niet door. Frank de Boer, die eind september als opvolger van Koeman aan de slag ging, haalde Krul ook direct bij zijn selectie, hoewel Norwich niet meer op het hoogste niveau speelt.

Tot voor kort was Pierre van Hooijdonk in 1998 de laatste speler die voor Oranje uitkwam terwijl hij niet op het hoogste niveau voetbalde. De voormalige spits stond toen bij Nottingham Forest onder contract. Nu is dat Krul, nadat hij in het oefenduel met Mexico vorige maand mocht keepen. Hij kan om dat feitje wel lachen. ,,Het Championship wordt onderschat. Natuurlijk zijn er ook clubs die voornamelijk de lange bal spelen op een spits van ongeveer 100 kilo. Maar de top twaalf in het Championship is gewoon goed. Die clubs besteden allemaal heel veel geld om snel in de Premier League terug te keren. We noemen onze competitie ook wel de Premier League 2.0.”

Volledig scherm Tim Krul redt namens Norwich City, in het duel West Ham United. © BSR Agency

Krul krijgt dit seizoen weinig doelpunten tegen bij Norwich, slechts acht in de eerste elf competitieduels. De club staat voorlopig derde, met één punt minder dan koploper Reading. ,,Ik moet zeggen dat ik ook wel wat bikkels voor me heb staan”, aldus Krul over zijn verdedigers. ,,En qua afwerken op doel, is het nu natuurlijk wel iets anders dan in de Premier League. Bij Liverpool gaat Sadio Mané bijvoorbeeld rennen en drie seconden later ligt die bal er in. Maar los daarvan voel ik me persoonlijk ook echt goed. Fysiek ben ik misschien zelfs wel beter dan ooit.”

Na het EK van 2012 en het WK van 2014, waar Krul Oranje als invaller voor de strafschoppenserie tegen Costa Rica naar de halve finales leidde, hoopt hij volgend jaar op een derde eindtoernooi. ,,Er zit heel veel talent in deze groep. Ik denk dat iedereen erg uitkijkt naar komende zomer. Ik wil heel graag laten zien dat ik het nog kan.”