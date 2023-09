Kroatische WK-ganger Borna Sosa op weg naar Ajax; Francisco Conceição keert terug naar FC Porto

Ajax pakt op Deadline Day om verschillende redenen door. Trainer Maurice Steijn liet al vaker blijken niet tevreden te zijn over linksbacks Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine. Dat was ook de reden dat Ajax eerder al Gaston Avila overnam van Antwerp FC.

Maar de voorbije dagen kwamen er ook meer centen vrij om nog een twaalfde aankoop te doen. Zo brengt de transfer van Ryan Gravenberch van Bayern München naar Liverpool dik drie miljoen in het laatje en gaat Ajax vandaag ook nog de nodige salarissen besparen. Davy Klaassen is in Milaan om zijn transfer naar Inter af te ronden.

Chico en Rasmussen

Dat niet alleen, want op Deadline Day is Francisco Conceição in Porto om de huurtransfer af te ronden naar de club die hem vorig jaar aan Ajax verkocht en waar zijn vader hoofdtrainer is. Nog los van het fikse salaris dat de Amsterdamse club daarmee vrijspeelt, is de kans groot dat in die deal een verplichte koopoptie wordt opgenomen.